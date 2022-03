Aficionado asegura que hay 5 desaparecidos por riña en La Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- En los días recientes ha habido mucha incógnita sobre aquellos aficionados de Atlas que resultaron heridos durante la gresca provocada por seguidores del Querétaro que ocurrió en el estadio La Corregidora.

Ante esto, los integrantes de la Barra 51 del Atlas han estado al pendiente de los casos, en los que incluso han abierto una cuenta para recibir donativos y así apoyar a los familiares de los afectados, también se han encargado de informar sobre los acontecimientos y sus novedades.

Pero además de dar a conocer el estado de salud de los aficionados, también reconocieron que aún no saben del paradero de cinco personas que no se han reportado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue como manifestó Ray en una entrevista con Televisa.

"Teníamos una base de 17 persona, que gracias a Dios ya nos han dado respuesta, pero aún tenemos 5 personas desaparecidas", comentó y también aprovechó para decir que el grupo de animación del Atlas no ha tenido contacto con las autoridades de Querétaro ni Jalisco.

"Ningún líder de la Barra 51 ha tenido contacto con autoridades. En el momento en que Enrique Alfaro asistió al estadio de Querétaro no tuvimos la oportunidad del acercamiento. Hemos buscado por diferentes medios, pero no hemos tenido respuesta de ninguna de las dos partes", aseguró.

Para Ray, lo ocurrido en La Corregidora fue algo planeado, "Desde el inicio sentimos comportamientos extraños. Aseguramos que fue alevosía y ventaja. No hubo un protocolo de seguridad como se da en otros estadios a los que acudimos cada 15 días".