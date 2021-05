Aficionado de América "reta" a multitud de Pumas

"Zuri", el aficionado americanista que siempre se coloca en la llegada del plantel al Estadio Azteca, no perdió la oportunidad de recibir a las Águilas, ahora en el Olímpico Universitario.

A 40 metros de los fanáticos de los Pumas, el azulcrema pisó el terreno felino con la camiseta retro de Guillermo Ochoa, sin miedo a los insultos o amenazas.

Fue hasta que la seguridad de CU le solicitó colocarse una chamarra, para evitar algún conflicto con la porra auriazul. No fueron muchos, pero un grupo de seguidores de los felinos se presentó en las astas del recinto en el Pedregal, para motivar al cuadro de Andrés Lillini, obligado a vencer al América para colarse a la reclasificaron.

El autobús llegó dos horas antes del silbatazo inicial, coreado por los aficionados ilusionados por seguir con vida en el Guardianes 2021. El transporte azulcrema pasó por el mismo rumbo que el auriazul, a pesar de la multitud vestida con los colores universitarios.

A pesar de que los antecedentes indicaron posibilidad de agresiones, se organizó para no golpear al vehículo del acérrimo rival. "Zuri" recibió al América y se removió la chamarra que cubría al escudo del club.

Su amor fue más grande que alguna posible amenaza de la porra local. Sin público, el clásico capitalino se realizará esta noche de domingo, en el cierre de la fase regular del certamen.

Seguridad de Ciudad Universitaria le pide a un aficionado ponerse una chamarra para cubrir su playera del América; el seguidor azulcrema no le teme a la porra de los Pumas ???? pic.twitter.com/rro77YSJDw — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 3, 2021