Aficionado muere en el partido de los Titans y Ravens

Un aficionado falleció durante el partido entre los Titans de Tennessee y los Baltimore Ravens, celebrado en el M&T Bank Stadium, reportó la policía de Baltimore en un comunicado y posteriormente lo confirmó el mismo equipo de Maryland.

"Confirmamos que hubo un incidente en el estadio, donde un aficionado se derrumbó mientras caminaba en los escalones del estadio, en la parte superior de éste", informaron los Ravens en un comunicado. "El personal médico llegó rápidamente, pero los intentos de reanimarlo no tuvieron éxito. Esperamos tener información más adelante".

Hasta el momento, el equipo no ha revelado la identidad de la víctima.

El Comisionado de la Policía de Baltimore, Michael Harrison, indicó que el aficionado cayó por las escaleras y que el incidente fue reportado como un accidente, por lo que su departamento "no tiene más información al respecto".

En el juego, los Ravens cayeron sorpresivamente ante los Titans, que jugaran su primer juego por el título de la Conferencia Americana en los últimos 17 años.