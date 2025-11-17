Aficionados con boletos para el Mundial tendrán que tramitar visa de EU

Este lunes se presentó en la Casa Blanca el Sistema de Programación Prioritaria de Nombramientos de la FIFA que será conocido como el FIFA Pass para que los poseedores de entradas a los partidos que se celebren en Estados Unidos tengan prioridad en el proceso para obtener su visa.

En el evento estuvo presente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello", mencionó Infantino tras el anuncio. "Estados Unidos está a punto de recibir a aficionados de todo el mundo a una escala sin precedentes, y nos estamos preparando para asegurar que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo junio", agregó.

Infantino también reconoció la estrecha labor que se ha realizado entre FIFA y los representantes de la Casa Blanca en Estados Unidos, sobre todo con el presidente Donald Trump con quien la relación parece muy fuerte.

"Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visado y demostrar que cumplen los requisitos. Se acerca el inicio del partido, así que ahora es el momento de postular. Nos sentimos honrados de acoger la Copa del Mundo más grande y segura de la historia", aseguró Marco Rubio.

En Estados Unidos se disputarán 78 partidos del Mundial 2026 y se pide que aquellos aficionados, con boleto, que estén en países con citas disponibles para entrevistas y necesiten un visado estadounidense lo soliciten a efecto inmediato.