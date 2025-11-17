Choque en Salvador Nava complica la vialidad
El accidente fue a la altura de Tatanacho con dirección al poniente
Oficiales de Policía Vial capitalina abanderan este lunes un hecho de tránsito en avenida Salvador Nava, a la altura de Tatanacho, con dirección al poniente.
En los carriles centrales, se registró un choque entre vehículos que afecta la vialidad.
La SSPC de la capital informó que se realizan maniobras para retirar vehículos participantes.
