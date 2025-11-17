logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en Salvador Nava complica la vialidad

El accidente fue a la altura de Tatanacho con dirección al poniente

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 01:44 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Oficiales de Policía Vial capitalina abanderan este lunes un hecho de tránsito en avenida Salvador Nava, a la altura de Tatanacho, con dirección al poniente.

En los carriles centrales, se registró un choque entre vehículos que afecta la vialidad.

La SSPC de la capital informó que se realizan maniobras para retirar vehículos participantes. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Salvador Nava complica la vialidad
Choque en Salvador Nava complica la vialidad

Choque en Salvador Nava complica la vialidad

SLP

Redacción

El accidente fue a la altura de Tatanacho con dirección al poniente

Tras detenciones, mantienen operativo en Villa de Reyes
Tras detenciones, mantienen operativo en Villa de Reyes

Tras detenciones, mantienen operativo en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Se llevan a cabo con presencia de elementos vía terrestre y aérea

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario
Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

SLP

Redacción

El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto

Suman 4 víctimas mortales de accidente en bulevar Españita
Suman 4 víctimas mortales de accidente en bulevar Españita

Suman 4 víctimas mortales de accidente en bulevar Españita

SLP

Redacción

Se trató de un matrimonio y sus dos hijas, el presunto responsable fue detenido