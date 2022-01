Agenda completa de los futbolistas mexicanos por Europa

Los mexicanos que militan en Europa podrían ver actividad este fin de semana con sus clubes.

En el caso de Jesús "Tecatito" Corona podría debutar como jugador del Sevilla, cuando se enfrenten al Betis, equipo donde militan Andrés Guardado y Diego Lainez.

Mientras que en Italia, Hirving "Chucky" Lozano y Johan Vásquez tienen agendados sus partidos hasta el lunes. Ya que el Napoli y el Genoa jugaron este jueves la Copa de Italia.

Otro de los mexicanos que podría debutar con su nuevo equipo será Orbelín Pineda, aunque el siguiente partido del Celta de Vigo es hasta el miércoles 19 de enero.

Sábado 15 de enero

Premier League

Wolverhampton vs Southampton

09:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

Copa del Rey

Betis vs Sevilla

14:30 horas

Mexicanos: Andrés Guardado, Diego Lainez, Jesús Manuel Corona

Domingo 16 de enero

Eredivisie

Utrecht vs Ajax

05:15 horas

Mexicano: Edson Álvarez

Eredivisie

Groningen vs PSV

07:30 horas

Mexicano: Erick Gutiérrez

Jupiler League

Genk vs Beerschot

14:00 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

Lunes 17 de enero

Serie A

Bolonia vs Napoli

11:30 horas

Mexicano: Hirving 'Chucky' Lozano

Serie A

Fiorentina vs Genoa

13:45 horas

Mexicano: Johan Vásquez

Miércoles 19 de enero

La Liga

Celta de Vigo vs Osasuna

12:00 horas

Mexicanos: Néstor Araujo y Orbelín Pineda

Copa del Rey

Real Sociedad vs Atlético de Madrid

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera