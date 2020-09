Agenda de los mexicanos en el regreso del futbol europeo

Regresan las principales ligas en Europa después de que algunas dieron por terminada la temporada anterior y otras la finalizaron a puerta cerrada debido a la pandemia provocada por el coronavirus.

Después de algunos meses, regresan algunas ligas del "Viejo Continente" y los futbolistas mexicanos tienen actividad el fin de semana, esta es su agenda:

Liga Española / Néstor Araujo

Eibar vs Celta de Vigo

Sábado 12 de septiembre 09:00 horas

Liga Española / Andrés Guardado y Diego Lainez

Alavés vs Real Betis

Domingo 13 de septiembre 07:00 horas

*El equipo de Héctor Herrera, el Atlético de Madrid no jugará la primera fecha al ser uno de los tres equipos españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) en jugar competencias europeas en agosto.



Premier League / Raúl Jiménez

Sheffield United vs Wolverhampton

Lunes 14 de septiembre 12:00 horas

Eredivisie / Edson Álvarez

Sparta Rotterdam vs Ajax

Domingo 13 de septimebre 07:30 horas

Eredivisie / Erick Gutiérrez

Groningem vs PSV

Domingo 13 de septiembre 09:45 horas

Ligue 1 / Eugenio Pizzuto

Lille vs Metz

Domingo 13 de septiembre 06:00 horas

Liga de Bélgica / Gerardo Arteaga

Genk KRC vs K Beerschot VA

Lunes 14 de septiembre 13:45 horas

Hay que recordar también que la Liga de Portugal arranca hasta la próxima semana con los mexicanos Jesús Corona (Porto) y Alejandro Gómez (Boavista)

Primeira Liga / Jesús Manuel Corona

Porto vs Sporting Braga

Sábado 19 de septiembre 15:00 horas

Primeira Liga / Alejandro Gómez

Nacional vs Boavista

Sábado 19 de septiembre 10:00 horas