logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Agrada a Portugal estar en reapertura

Por El Universal

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Agrada a Portugal estar en reapertura

CANCÚN, QR.- Durante el primer día de entrenamiento de la Selección de Portugal en el complejo Mayakoba, en la Riviera Maya, el delantero Gonzalo Guedes afirmó que su equipo tiene, capacidad para ganar la Copa Mundial de Futbol de 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, en junio de este año.

La selección portuguesa arribó la noche de este martes a este hotel, una de las sedes en México de los equipos participantes en la justa deportiva.

Aquí, realizan hoy sus primeros entrenamientos en una cancha de futbol habilitada en el campo de golf en el lujoso resort y continuará con estas actividades hasta el viernes, previo al partido amistoso del 28 de marzo, cuando se enfrentarán a la selección mexicana en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, ofrecida hoy miércoles, Guedes indicó que el equipo deberá sostener un alto nivel colectivo para competir por el título en lo que consideró la competencia más difícil del balompié.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Personalmente, Guedes afirmó que aprovechará cada oportunidad, consciente de que el nivel de exigencia es elevado y que la competencia al interior de la Selección, por un puesto rumbo al Mundial, se mantiene abierta en todas las posiciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera
Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

Argentina enfrenta amistosos clave ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

SLP

AP

Scaloni convocó a jóvenes promesas y campeones del mundo para los amistosos de marzo.

Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid
Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid

Mbappé niega error en escaneo de rodilla por Real Madrid

SLP

AP

El delantero francés estuvo de baja tres semanas y media antes de su regreso al Real Madrid.

Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026
Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026

Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026

SLP

El Universal

Los repechajes para el Mundial 2026 arrancan con partidos decisivos entre selecciones europeas y combinados intercontinentales.

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México
Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México

SLP

El Universal

El adiestramiento busca fortalecer la seguridad en ciudades sede del Mundial como CDMX, Guadalajara y Monterrey.