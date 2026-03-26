Agrada a Portugal estar en reapertura

CANCÚN, QR.- Durante el primer día de entrenamiento de la Selección de Portugal en el complejo Mayakoba, en la Riviera Maya, el delantero Gonzalo Guedes afirmó que su equipo tiene, capacidad para ganar la Copa Mundial de Futbol de 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, en junio de este año.

La selección portuguesa arribó la noche de este martes a este hotel, una de las sedes en México de los equipos participantes en la justa deportiva.

Aquí, realizan hoy sus primeros entrenamientos en una cancha de futbol habilitada en el campo de golf en el lujoso resort y continuará con estas actividades hasta el viernes, previo al partido amistoso del 28 de marzo, cuando se enfrentarán a la selección mexicana en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, ofrecida hoy miércoles, Guedes indicó que el equipo deberá sostener un alto nivel colectivo para competir por el título en lo que consideró la competencia más difícil del balompié.

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Personalmente, Guedes afirmó que aprovechará cada oportunidad, consciente de que el nivel de exigencia es elevado y que la competencia al interior de la Selección, por un puesto rumbo al Mundial, se mantiene abierta en todas las posiciones.