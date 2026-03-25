El peor de los escenarios se confirmó en el caso de los siete electricistas desaparecidos el fin de semana en el Altiplano: detrás de ella estuvo la delincuencia y, no sólo eso, podría haber habido intervención policiaca en el asunto.

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Medios nacionales consignaron testimonios de algunos de los siete trabajadores de Cárdenas, cuyo paradero permaneció en duda desde el sábado y que aparecieron a salvo antier, en los que señalaban haber sido levantados por un grupo delictivo, que pretendía hacer uso de sus conocimientos para alguna instalación que pretendían utilizar.

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El lunes en la mañana, cuando el asunto se hizo público y la presión social hacia las autoridades se intensificaba, los siete fueron liberados en despoblado. Caminaron hasta una caseta carretera y ahí los encontró la autoridad, que se apropió del mérito, inexistente, de haberlos encontrado.

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Un día después, el jefe de la policía matehualense fue detenido. Formalmente, por el hallazgo de droga en su unidad oficial. Otro exfuncionario de esa presidencia municipal, del área de comercio, también fue detenido.

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La información de medios nacionales habla de que el exjefe policiaco estaba relacionado con el grupo que secuestró a los trabajadores. Tras su liberación, circuló la versión de que, siendo confundidos con migrantes, elementos policiacos municipales los detuvieron y los entregaron a una banda de "polleros". Al darse cuenta de que se habían metido en un embrollo que levantó la atención nacional e internacional, es probable que los responsables hayan concluido que era mejor regresarlos con vida.

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Sin embargo, el escueto boletín oficial sobre la denuncia sólo establece la posesión de drogas como motivo de la captura.

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En cualquiera de los dos casos, los hechos de ayer muestran que la corporación municipal matehualense está podrida y quizá sea más viable su desaparición y renovación a mantener el estado de cosas actual.

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El alcalde de ese municipio, el panista Raúl Ortega, se esforzaba por deslindar a su gobierno y pedía no politizar el caso. De todos modos, su situación es muy comprometida, pues no queda muy bien parado cualquiera que sea la causa real de la detención de su jefe policiaco. Es tan grave tener a un comandante secuestrador que traficante de sustancias ilícitas.

Por si operaba ambos rubros.

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El caso deja en claro de nuevo que las policías municipales son los eslabones más débiles en la cadena policial, con mayor proclividad a fusionarse con los que debían combatir y, convirtiéndose con ello, en una amenaza para la ciudadanía.