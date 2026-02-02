logo pulso
Águilas de UASLP caen en Querétaro

Pierde por apenas una canasta, en un duelo de poder a poder

Por Romario Ventura

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Águilas de UASLP caen en Querétaro

Las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sufrieron una dolorosa derrota por apenas una canasta, al caer 94-92 frente al representativo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en un duelo de poder a poder correspondiente a la reanudación de la temporada 2025-2026 de la Liga Universitaria de Baloncesto.

El encuentro se disputó en tierras queretanas, donde ambas quintetas protagonizaron un partido intenso, el primer cuarto mostró buenas ofensivas por parte de ambos conjuntos. Aunque intentaron aplicarse a la defensiva, el ritmo fue elevado y las anotaciones constantes, cerrando el período con ventaja de 23-25 para las Águilas de la UASLP.

En el segundo cuarto, el desarrollo del partido se mantuvo sin grandes cambios, con una intensa lucha en toda la cancha y acciones equilibradas. Ningún equipo logró despegarse en el marcador y al llegar al descanso, la UASLP conservaba una ligera ventaja de 48-50.

El tercer período volvió a ser muy parejo entre dos escuadras que se conocen bien, manteniendo la tónica de intercambio constante de canastas. Al finalizar este cuarto, el marcador seguía favoreciendo a las Águilas por 68-70.

Para el último cuarto, la UAQ apretó en busca de la victoria ante su afición. La UASLP intentó sostener la ventaja, pero los problemas de faltas personales terminaron por pasar factura. El conjunto queretano supo aprovechar la situación para vulnerar la defensa potosina y anotar los puntos decisivos que le permitieron darle la vuelta al marcador y sellar una angustiosa victoria por 94-92.

En el apartado individual, por la UASLP destacaron Daniel Valdez con 30 puntos, Diego Márquez con 23 y Andrés Reyes con 9 unidades. Por parte de la UAQ, los mejores encestadores fueron Juan Pablo Peñaloza con 18 puntos, Juan Gallegos con 16 y Emiliano Sánchez con 10.

