Águilas decididas a superar a Xolos

México.- Es fecha doble en la Liga MX y, en el América, hay necesidad de sumar los seis puntos. El primer paso para concretarlo es la visita de este miércoles por la noche a los Xolos de Tijuana.

Con 17 unidades, las Águilas de André Jardine no piensan en otra cosa que no sea una victoria, aunque reconocen que pisar la frontera norte y enfrentar al colombiano Juan Carlos Osorio no será tarea fácil para ellos, principalmente por la estrategia que suele utilizar el extimonel nacional.

“Sabemos lo que es Tijuana, lo difícil que es jugar en su cancha por el campo sintético. Sabemos lo que tiene el ‘profe’ Osorio, lo vimos cuando estaba en Selección Mexicana... No sabes con qué 11 te va a salir”, dijo Cristian Calderón, futbolista de los azulcrema.

El Tijuana ha tenido un semestre muy positivo y a este duelo llega con 23 unidades, pero en el América ya han tomado sus precauciones para no terminar como las víctimas en el estadio Caliente.

“Obviamente, sí vemos al rival. El cuerpo técnico se encarga de eso. Ellos nos dan las armas y sabemos lo que vamos a enfrentar”, expuso el “Chicote”.

El lateral mexicano aprovechó para lanzar un mensaje a los Xolos, pero también a los detractores del conjunto capitalino y actual bicampeón: “Nosotros vamos decididos a ganar. Hoy, depende más de nosotros que de alguien más clasificar a la Liguilla”.