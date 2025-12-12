Águilas UASLP se impone a Fénix

El conjunto femenil de UASLP consiguió una sólida victoria al derrotar a Fénix por marcador de 52–31, en partido correspondiente a la Liga del Potosi 2025, encuentro disputado en la Sección 52.

El duelo, dirigido por la árbitra Gómez S., mostró desde el inicio el dominio de UASLP, que tomó ventaja en el primer periodo 17–8, ampliando su control en el segundo cuarto con un parcial de 12–5. Tras el descanso, el ritmo ofensivo continuó a favor del cuadro universitario, que cerró el tercer periodo 9–11 y culminó con un sólido 14–7 en el último cuarto para sellar el triunfo.

Por UASLP participaron las jugadoras Naomi con 20 unidades, Mayte Martínez, Jacqueline Uresti, Estefanía Reyna y Abril Zúñiga, quienes mostraron orden, defensivo y efectividad en los momentos clave del encuentro.

Del lado de Fénix jugaron Mariana Valdivieso, Leticia Maldonado, Sofía Moreno, Paulina Zapata, Cinthia Martínez, Vanessa Péraza, Elena Ramirez y Martha Faz, quienes buscaron recortar la diferencia, pero no lograron evitar la derrota.

