Aguirre considera que actitudes de Vinicius son falta de respeto

Javier Aguirre, actual director técnico del Mallorca, compartió su molestia por algunas actitudes que tiene el futbolista brasileño Vinicius Junior al momento de enfrentarse a sus rivales.

El estratega mexicano aseguró que él tiene otros códigos y no le gusta que sus jugadores hagan ciertas cosas que el extremo del Real Madrid acostumbra a hacer dentro del terreno de juego.

"Yo he visto a Vinicius pedir amarillas, bailar, sacar la lengua, animar a la grada... No me gusta que mis jugadores lo hagan ni que lo hagan los rivales. Lo siento como una falta de respeto al rival. Pero soy muy mayor, a lo mejor esto está de moda. Yo tengo otros códigos", apuntó "El Vasco".

Por su parte, el entrenador de los Merengues, Carlo Ancelotti, salió en defensa de su pupilo y afirmó que el joven brasileño solamente disfruta de jugar a la pelota.

"Todo lo que pasa no es culpa de Vinicius. Él lo único que quiere hacer es jugar al futbol", sentenció Carletto.

Recientemente, Mallorca derrotó 1-0 al Real Madrid en la Jornada 20 de LaLiga, en el Estadio Mallorca Son Moix. En el encuentro, Vinicius se vio envuelto en una fuerte discusión con Antonio Raíllo, defensa central del Mallorca. El delantero brasileño provocó al jugador español y a la afición local al besar el escudo de su camiseta. Al finalizar los 90 minutos, el defensor realizó el mismo gesto, pero intentó hacer que Vinicius besara el escudo del Mallorca.