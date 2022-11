Alan Pulido defiende a Messi y arremete contra ‘Canelo’ Álvarez

México.- En las últimas horas en las redes sociales los nombres de Lionel Messi y Saúl “Canelo” Álvarez han sido tendencia por la molestia del boxeador mexicano a un video del futbolista en el que aparentemente patea la playera de la Selección Mexicana.

Un sentimiento que no pudo ocultar el pugilista tapatío, quien dedicó varias publicaciones por la noche del domingo para pedir respeto a México por parte de la exfigura del FC Barcelona.

Situación que provocó la respuesta de excompañeros de Messi en la Selección Argentina como Sergio “Kun” Agüero, quien pidió al Canelo Álvarez no exagerar.

Opinión a la que se sumó el jugador mexicano Alan Pulido, quien mediante su cuenta de Twitter salió en defensa de Messi y aseguró que lo hecho por el argentino en el vestido es normal.

“Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón”, escribió el exjugador de Chivas.

De inmediato ante la publicación, los usuarios empezaron a etiquetar al boxeador mexicano, insistiendo que el mensaje iba dirigido principalmente a su persona.