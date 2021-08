Alan Pulido lanza advertencia a los equipos mexicanos

El Sporting Kansas City, club de la MLS al que se enfrentará el León, tiene como estrella en el ataque a Alan Pulido, delantero nacido en Tamaulipas, formado en Tigres y que fue campeón con el Guadalajara.

El también seleccionado nacional, se quita la playera nacionalista y admite que quiere ganar, sea quien sea el que esté enfrente. "Estamos contentos de estar en primera posición, y León ha hecho buenas cosas en la Liga MX, va a ser un buen partido, trataremos de sacar ventaja en la localía. Va a ser la primera vez que jugaré contra mexicanos con el Sporting. Conozco muy bien la Liga Mexicana, tengo ahí compañeros como Navarrito... Ojalá sea un buen juego. Queremos competirle y para eso hay que ser el que pone las condiciones sobre el terreno de juego".

Las diferencias entre Ligas son marcadas: "Aquí se hacen muchos goles, eso marca un poco el desorden que tenemos defensivamente hablando, y México es diferente en ese sentido, quizá son más lentos pero mucho más estructurados. La mentalidad, las gana, el deseo que tenemos podemos marcar la diferencia. Sí, es verdad, falta dar el salto de calidad en la MLS y la infraestructura en unos años nos acercará. Por eso estos juegos son importantes".

Sobre el León en lo particular, mencionó: "Se les fueron jugadores importantes, el técnico (Ignacio Ambriz) que los hacía jugar muy bien, y no arrancaron de la mejor forma, pero no quita el gran equipo que es, son peligrosos, pero al final hay que enfocarnos en nosotros mismos".