Alcanza brasileña 4tos. del US Open

NUEVA YORK.- Gracias a la raqueta de Beatriz Haddad Maia, el tenis femenino brasileño vuelve a pisar fuerte.

Haddad Maia se convirtió el lunes en la primera mujer de Brasil que accede a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos desde 1968 tras vencer 6-2, 3-6, 6-3 a la ex número del mundo Caroline Wozniacki.

Fue un extenuante duelo de 2 horas y 41 minutos en el que Haddad Maia tuvo que exprimir su tenacidad para someter a la veterana danesa en un último juego que exigió 14 puntos.

Haddad Maia, una zurda de 28 años y 22da cabeza de serie en Flushing Meadows, levantó dos bolas de quiebre y sentenció con su tercera bola de partido cuando Wozniacki, la campeona del Abierto de Australia de 2018, dejó en la red su respuesta a un débil saque.

“Respeto mucho a Caroline por todo lo que ha logrado, llegar a ser la número uno del mundo y tantos títulos”, dijo Haddad Maia sobre su contrincante de 34 años. “Es una guerrera”.

Pero Haddad Maia también tiene un espíritu combativo. Es alguien que ha lidiado con múltiples cirugías a lo largo de una carrera que incluyó una suspensión de 10 meses al dar positivo por dopaje.

Hay que remontarse a 1968 para encontrar a la última brasileña en pisar cuartos de final del US Open. Fue María Esther Bueno, justo en el año que dio comienzo a la era abierta del tenis. Bueno, quien falleció en 2018, se consagró cuatro veces campeona en Nueva York y obtuvo el título de Wimbledon en tres ocasiones.

“Esto es muy especial. Brasil es un país inmenso”, dijo Haddad Maia en la entrevista a pie de cancha en el estadio Louis Armstrong. “Sé que mucha gente me está alentado tanto en este estadio como en el país”. “El tenis está creciendo en Brasil. Estoy feliz de representar al deporte femenino de Brasil”, añadió.

Haddad Maia tuvo que cumplir una suspensión de 10 meses por dopaje en 2019 — esgrimió como defensa un error por parte del suministrador de unos suplementos vitamínicos.

Nunca había superado la segunda ronda en el US Open hasta esta edición.

El otro brasileño que hizo ruido en Nueva York fue Gustavo Kuerten, quien alcanzó los cuartos en 1999 y 2001.

“Me encanta ver a tanta gente, especialmente brasileños que me alienta y me siguen durante todo el año”, indicó Haddad Maia. “Es lo que me motiva para seguir”.

Buscará instalarse en su segunda semifinal de un Grand Slam, midiéndose contra la checa Karolina Muchova. La brasileña alcanzó la penúltima ronda del Abierto de Francia el año pasado, una marcha que le catapultó al décimo puesto del ranking, el más alto de su carrera.

Muchova, semifinalista del US Open el año pasado, derrotó 6-3, 6-3 a la italiana Jasmine Paolini.

En el historial directo, Muchova domina 3-0.

“La semifinal del Abierto de Francia me da confianza, de que ya ha superado un momento como este”, dijo Haddad Maia.