Ale Orozco y Gaby Agúndez, a la semifinal de plataforma individual

Las ya medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez cumplieron y clasificaron sin problemas a la semifinal de la plataforma individual en los XXXII Juegos Olímpicos.

Orozco finalizó en el noveno puesto, con 308.10 unidades, lo que le valió para clasificar a la siguiente etapa, que se llevará a cabo este miércoles, a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Aunque no mostró su talento a plenitud, la tapatía avanzó sin complicaciones, a diferencia de la otra medallista en Tokio 2020, Agúndez, quien experimentó ciertas falencias en la competencia, pero terminó con 297.65 puntos, buenos para finalizar en el puesto 12.

"El haber conseguido la medalla nos quita un poco la presión, pero con o sin medalla queremos hacer bien las cosas, porque esta competencia es muy importante", asegura Agúndez, quien avanzó como duodécima. "Más que sentir presión, estamos felices de estar aquí, con lugares que nos ganamos con base en nuestro esfuerzo. Ya se cumplió el primer objetivo, pero estamos pensando en mejorar detalles".

Ese es su objetivo de cara a la semifinal (miércoles 20:00 horas) y una posible final, que se celebrará el jueves.

"Estamos contentas por clasificar, ya sabemos qué debemos mejorar", comparte Orozco, clasificada novena. "En lo personal, me quité la espinita de Río (de Janeiro 2016) y ahora clasifiqué, es importante para mí".

Al igual que no perder la fe. Es cierto que hay competidoras que lucen muy fuertes, pero la tapatía no olvida que "todo puede pasar en Juegos Olímpicos, está reñida la competencia, porque hay muchas clavadistas que vienen en su única prueba".

"Nosotros tuvimos que adaptarnos a una emoción después del sincronizado", añade. "Ojalá que hagamos bien nuestros clavados, para después ver la pantalla y saber que dimos lo mejor de nosotras".