Alejandro Kirk, mexicano clave en victoria de Blue Jays sobre Yankees

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Blue Jays de Toronto celebraron en el Bronx la eliminación de los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana. La novena canadiense venció en cuatro juegos al conjunto neoyorquino y la mira está puesta en trascender.

"En realidad me siento muy bien", dijo el mexicano Alejandro Kirk a MLB en español tras la victoria. "No me gusta hablar mucho de mí, el equipo hizo un excelente trabajo, tanto la ofensiva como el bullpen y los abridores. Yo creo que todo se nos dio, gracias a Dios pudimos pasar a la siguiente ronda, ¡a seguir peleando!"

Kirk fue clave en los juegos celebrados en Toronto. En el primer duelo de la serie pegó dos cuadrangulares, convirtiéndose en el único mexicano en la historia en conectar dos palos de vuelta entera en un juego de Postemporada. El tijuanense terminó la serie con cuatro imparables, tres carreras impulsadas y un solo ponche en 18 turnos al bat ante los Yankees.

En las redes sociales se ha mostrado un gran apoyo para el bajacaliforniano y este es consciente de ello, por lo que aprovechó para enviar un grato saludo a la comunidad mexicana que está siempre al pendiente de sus hazañas en el diamante.

"Siempre es muy bonito sentir el apoyo de México, de los latinos. Se les quiere a todos y muchas gracias por todo ese apoyo", concluyó Kirk.

Los Blue Jays de Toronto volverán a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras casi 10 años de ausencia. En 2016 cayeron (4-1) ante los Indians (hoy Guardians) de Cleveland en su última visita.

Toronto no gana el título de Serie Mundial desde el bicampeonato que consiguieron en 1992 y 1993, los únicos dos títulos de la organización fundada en 1977. La marca de los Blue Jays en Serie de Campeonato es de dos victorias por cinco derrotas.