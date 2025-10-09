Extranjero y taxista se enfrentan en Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un incidente ocurrido en Playa del Carmen, Quintana Roo, llamó la atención de usuarios en redes sociales luego de que un turista extranjero interviniera en una confrontación entre un chofer de aplicación y varios taxistas del sindicato "Lázaro Cárdenas del Río".

El video, compartido por la cuenta @XQestendenciaMX, generó una respuesta oficial por parte del gremio de transportistas.

¿Qué ocurrió entre el turista y los taxistas en Playa del Carmen?

El hecho tuvo lugar sobre la calle 4 con Décima Avenida, zona conocida por su alta afluencia turística y por concentrar sitios de taxi. Según el video compartido en redes sociales, tres taxistas del sindicato local confrontaron a un conductor presuntamente de Uber, acusándolo de estar operando en un área exclusiva para ellos.

La discusión escaló rápidamente, y fue entonces cuando el turista extranjero decidió intervenir para defender al conductor de la aplicación. En las imágenes se observa cómo el visitante se enfrenta verbalmente a uno de los taxistas, obligando a los demás a retroceder ante la mirada de peatones y curiosos que presenciaban el altercado.

¿Qué dijo el sindicato de taxistas sobre el incidente?

El Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río" emitió un comunicado oficial tras la difusión del video, donde manifestó su rechazo a cualquier acto que afecte la imagen turística de Playa del Carmen.

En el documento, el gremio confirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación interna para deslindar responsabilidades. Además, aseguró que se colaborará con las autoridades para que las indagatorias se realicen de forma transparente y conforme a la ley.

Los representantes sindicales destacaron que la mayoría de los taxistas son personas trabajadoras y comprometidas con el servicio a los visitantes, y que este tipo de acciones aisladas no reflejan los valores ni el espíritu del sindicato.

¿Por qué el caso causó tanto impacto en redes sociales?

El video del enfrentamiento se viralizó rápidamente debido a la reacción del turista, quien mostró firmeza y empatía al intervenir en una situación tensa. En cuestión de horas, las imágenes circularon en diversas plataformas, generando comentarios sobre la seguridad y la convivencia entre transportistas en zonas turísticas del Caribe mexicano.

El incidente ha reavivado el debate sobre la operación de aplicaciones de transporte en destinos turísticos, un tema que ha generado diferencias entre los sindicatos tradicionales y los nuevos servicios digitales.

Por ahora, las autoridades locales continúan con las investigaciones correspondientes, mientras el gremio de taxistas reafirma su compromiso de mantener una convivencia pacífica y respetuosa entre todos los prestadores de servicios.