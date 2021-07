Alerta Inai riesgos en plataformas que transmitirán los Juegos Olímpicos vía streaming

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha emitido recomendaciones para reducir riesgos a la privacidad en plataformas que transmitirán los Juegos Olímpicos de Tokio, vía streaming, que podrían llevar a los usuarios a sitios fraudulentos con software malicioso que puede instalarse en los dispositivos electrónicos, a través de anuncios forzados o técnicas engañosas.

A través de un comunicado, el Instituto explicó:

En 2016, IBM Security ya advertía sobre las técnicas utilizadas por cibercriminales aprovechando los Juegos Olímpicos de Río, como la creación de sitios dudosos llenos de frases relativas a la justa deportiva, comprometiendo dispositivos electrónicos mediante software malicioso, denominado malware, para acceder a grandes cantidades de información personal.

Los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán su ceremonia de apertura el 23 de julio de 2021 y concluirán el 8 de agosto del presente año, periodo propicio para que los ciberdelincuentes engañen a los usuarios para robar datos personales, causando diversos daños que pueden ir desde la invasión a la privacidad hasta afectaciones económicas.

Frecuentemente la publicidad en ventanas emergentes y superpuestas exige al usuario que navega en Internet instalar plugins (extensiones) para ver los contenidos, lo que es aprovechado para infiltrar malware. Una vez que el usuario las instala, estás pueden infectar cualquier página web que el usuario esté visitando, logrando cambiar vínculos originales por maliciosos.

El Inai advierte sobre diversas técnicas de engaño con ventanas emergentes, dentro de las más comunes se encuentran, la alerta de tener malware en el dispositivo, por lo que se ofrece una solución inmediata o instalar un software que permitirá solucionar el problema; en otras ocasiones, se solicita realizar llamadas telefónicas que ofrecen solución.

En este contexto, el Inai realiza las siguientes recomendaciones:

· Seguir las transmisiones en plataformas oficiales.

· Consultar el Aviso de Privacidad o política de privacidad antes de hacer uso de la plataforma de streaming.

· Contar con antivirus actualizado en todos los dispositivos de navegación que se utilizan con Internet.

· Descargar aplicaciones de sitios reconocidos.

· Configurar la privacidad y habilitar solo los permisos necesarios en las aplicaciones descargadas, para evitar que la aplicación recolecte información personal no autorizada o controle el equipo de alguna forma inadecuada.

· Evitar conectarse a redes Wifi públicas.

· No ingresar datos personales en ventanas emergentes de dudosa procedencia.

· Desactivar el localizador GPS del dispositivo.

· Evitar utilizar dispositivos con acceso a streaming que contengan información laboral.

· Es recomendable no guardar contraseñas en los navegadores, ya que pueden ser susceptibles al robo o extracción.

· Instalar extensiones para bloqueador de anuncios y ventanas emergentes reconocidos por el navegador en su web store.

· Ingresar a las plataformas streaming que contengan protocolo seguro, cuya dirección electrónica inicie con https y muestre un candado.

· Nunca abrir enlaces enviados por correo o cadenas de WhatsApp, Messenger u otros servicios de mensajería instantánea.