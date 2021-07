Alex de Alba Jr. peleará por la bandera a cuadros

Este fin de semana se llevará a cabo una fecha más del campeonato de mayor importancia en México, cuando en la ciudad de Aguascalientes, albergue las diferentes categorías de la Nascar Peak México Series y en donde estará presente el piloto Alex de Alba Jr., quien por cierto no tiene muy buenos recuerdos de este trazado.

No solo Alex ha visto su carrera frustrada por una accidente dentro de Óvalo Aguascalientes, a lo largo de la corta historia de esta espectacular pista se han vivido contactos así como volcaduras que afortunadamente no han pasado a mayores gracias a la estructura protectora con la que cuentan los autos, el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc no ha quedado salvado de estas eventualidades en diferentes ocasiones, la más reciente en el 2020 durante la primer fecha realizada en ese año.

Las revanchas llegan rápidamente y así fue para el piloto #14 Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc Alex de Alba Jr., quien en la segunda justa realizada en Aguascalientes 2020 peleó por la bandera a cuadros de la categoría Challenge quedando al final en segundo lugar.

Ahora se presenta un nuevo compromiso para el oriundo de San Luis Potosí quien se encuentra en busca de su primera victoria, así como de la mayor acumulación de puntos para no dejar que el líder prolongue más su distancia, buscando comenzar en Aguascalientes un ascenso paulatino que le permita al final luchar por el top tres de la general.

Al respecto Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC comentó: "Vamos a Aguascalientes una pista donde hace algunas carreras tuve un fuerte accidente, bueno eso es parte de lo que tenemos que saber lidiar los pilotos, complicado recuperarse de este tipo de contactos pero hay que dar la vuelta a la página, ya la carrera pasada en esta misma pista en el 2020 estuvimos a punto de ganar con un auto muy competitivo para pelear los primeros lugares, set que nos permite estar adelante pero que desafortunadamente no hemos podido concretar la victoria para Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc, ahora para esta cuarta fecha llegamos con mentalidad cambiada tratando de hacer la mejor carrera y meternos a los puntos olvidando con eso la pasada carrera de Puebla que fue un resultado inesperado que no veíamos venir y que nos afectó mucho en la puntuación".

Para culminar su preparación a esta carrera Alex sostendrá entrenamientos previos en el óvalo Aguascalientes donde junto a su ingeniero Ramiro Fidalgo estarán tomando decisiones importantes que permitan sacar la telemetría adecuada para el fin de semana, "Vamos a ver qué tal nos va en estos entrenamientos los cuales son muy importantes así como importante es que NASCAR Peak México nos de este tipo de oportunidades donde podemos probar diferentes puestas a punto del auto #14 Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc, sé que de la mano del Ingeniero Ramiro Fidalgo vamos a hacer un gran trabajo". Finalizó el piloto tunero.