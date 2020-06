Alex de Alba, un apasionado

Alejandro de Alba, de la escudería potosina Canel´s Kultek está muy contento por practicar el deporte que le apasiona y que gracias a su papá y a Víctor Barrales, es él porque está en el automovilismo deportivo y aún más feliz por conseguir el campeonato de la primera edición de la Súper Copa e-Sports.

De Alba inició en el profesionalismo en 2016 y desde ese entonces ha tenido actividad en forma ininterrumpida y es con el equipo potosino Canel´s Kultek, que maneja el Ingeniero Ramiro Fidalgo, donde ha demostrado su habilidad y capacidad.

"La Súper Copa Red Cola eSports fue el primer campeonato virtual en el cual tomé parte de manera profesional, de allí que el haberme coronado tiene mucho más valor", expresó el piloto de San Luis Potosí.

Aclaró, que aunque muchos piensan que tiene muchos años sentado frente a un simulador, no es así: "antes lo tomaba como una distracción y solo me pasaba poco tiempo en el virtual, pero desde que decidí participar en la Súper Copa, entreno tres o cuatro horas al día porque me gusta ser profesional en lo que hago".

Agregó "las situaciones que se te presentan en un simulador algunas son diferentes a las de una carrera de verdad, puedes competir con pilotos de diferentes partes del mundo cada quién desde su casa, tienes accidentes, penalizaciones, etc. que solo se dan en este tipo de carreras, no puedes recrear la fuerza G de un auto de verdad, aunque debo reconocer que también tiene cosas que las puedes emplear en las reales".