Alexander Zverev hace historia en Alemania

Alexander Zverev se dejó un set en su camino hacia los octavos de final del Abierto de Australia, en el triunfo ante el británico Cameron Norrie (7-5, 4-6, 6-3 y 6-1) y alcanzó la cuarta ronda del primer Grand Slam del curso por séptima vez, más que ningún otro jugador alemán en la historia, por delante ya de Boris Becker.

Por tercer partido seguido, el tercer jugador del mundo, actual subcampeón, se dejó un parcial, tal y como sucedió en primera ronda contra el canadiense Gabriel Diallo y en segunda con el francés Alexandre Muller.

El jugador hamburgués, que se enfrentará en octavos con el argentino Francisco Cerúndolo en su camino hacia otra final, tal y como sucedió el año pasado, acumula ya siete presencias en este tramo de Australia, más que Becker, que logró seis.

El alemán, que tiene tomada la medida al británico al que ha ganado ya las siete ocasiones que han jugado, tardó dos horas y 47 minutos en solventar el choque de este viernes.

Zverev se medirá a Francisco Cerundolo que ganó al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6(4) y 6-3.