logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alexander Zverev hace historia en Alemania

Por EFE

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Alexander Zverev hace historia en Alemania

Alexander Zverev se dejó un set en su camino hacia los octavos de final del Abierto de Australia, en el triunfo ante el británico Cameron Norrie (7-5, 4-6, 6-3 y 6-1) y alcanzó la cuarta ronda del primer Grand Slam del curso por séptima vez, más que ningún otro jugador alemán en la historia, por delante ya de Boris Becker.

Por tercer partido seguido, el tercer jugador del mundo, actual subcampeón, se dejó un parcial, tal y como sucedió en primera ronda contra el canadiense Gabriel Diallo y en segunda con el francés Alexandre Muller.

El jugador hamburgués, que se enfrentará en octavos con el argentino Francisco Cerúndolo en su camino hacia otra final, tal y como sucedió el año pasado, acumula ya siete presencias en este tramo de Australia, más que Becker, que logró seis.

El alemán, que tiene tomada la medida al británico al que ha ganado ya las siete ocasiones que han jugado, tardó dos horas y 47 minutos en solventar el choque de este viernes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Zverev se medirá a Francisco Cerundolo que ganó al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6(4) y 6-3.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?
¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?

¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?

SLP

Redacción

El auto de Cadillac será revelado el 8 de febrero durante el Super Bowl LX.

Ferrari más unido que nunca mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil
Ferrari más unido que nunca mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil

Ferrari 'más unido que nunca' mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil

SLP

AP

Ferrari se prepara para dejar atrás un 2025 difícil con el SF-26

Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia
Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia

SLP

AP

Corentin Moutet desafía a Carlos Alcaraz con su habilidad en los drop shots.

"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez
"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez

"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez

SLP

Romario Ventura

Todo listo para la jornada boxística de este sábado en la Arena Potosí