Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Alexis Vega marca golazo decisivo ante Querétaro en el Apertura 2025

Toluca demuestra su superioridad con una victoria contundente sobre Querétaro gracias al gol de Alexis Vega

Por El Universal

Octubre 18, 2025 07:29 p.m.
A
Alexis Vega marca golazo decisivo ante Querétaro en el Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Toluca está intratable. Todo le sale a sus elementos y el gol de Alexis Vega ante los Gallos Blancos de Querétaro lo confirma.

El ídolo escarlata cobró un penalti 'a lo panenka' para poner el 3-0 en el primer tiempo, sorprendiendo a todos en el estadio Nemesio Díez. Vega vive un gran momento con los Diablos Rojos.

Paulinho pudo tomar el esférico para intentar aumentar su cuota goleadora, en la lucha por el título de goleo, pero dejó el balón a Vega, que no defraudó.

Este tanto significó su cuarto gol en lo que va del torneo Apertura 2025.

Sin embargo, su magistral ejecución no gustó a todos. El arquero de los queretanos, Guillermo Allison, se acercó a Alexis para decirle algo, pero lo tomó de buena manera.

Los gestos podrían indicar que Allison señaló que la forma de cobrar la pena máxima estaba de más.

SLP

El Universal

Toluca demuestra su superioridad con una victoria contundente sobre Querétaro gracias al gol de Alexis Vega

