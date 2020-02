Alista Liga de Abogados su próximo torneo

Importantes resolutivos fueron los que emanaron de la sesión celebrada por los diferentes delegados de la Liga de Abogados con miras a lo que será su próximo campeonato y en donde destaca algunas modificaciones a las reglas que regirán el Torneo de Apertura 2020.

En esta sesión se contó con la presencia de los delegados de los equipos, Jurinver Lawyers, HMN Abogados, División Guevara, Sporting Legal, el regreso de Recobos y Asociados, Notaría 17, América, Poder Judicial del Estado, Asesoría Jurídica del Potosí, Magistrados, Notaría, Poder Judicial Federal y Triple "A".

Entre los puntos importantes que se tomaron está que aumenta el monto de la premiación y el equipo campeón recibirán cinco mil pesos y el subcampeón tres mil pesos; el campeón de goleo (abogado y refuerzo) recibirán dos mil pesos, cada uno, el equipo Fair Play y el menos goleado (portero) recibirán mil pesos, todo esto gracias a un patrocinador anónimo.

Los campos para jugar la final, serán preferentemente los de la Huerta 1, López Mateos y los Castillo; buscando que prevalezca la neutralidad entre los finalistas; no podrá inscribirse para participar en los torneos, quien tenga cualquier adeudo con la Liga.

Equipo que no cumpla con el pago del arbitraje o campo a más tardar a la conclusión de su respectivo partido, será sancionado con una multa en igual cantidad al monto que le correspondía pagar y de no cubrir ambos a más tardar el día lunes siguiente a su juego, no será enrolado para esa jornada y así sucesivamente hasta que cubra su adeudo.

Solo en la primera jornada se podrá participar sin credencial expedida por la Liga, previa identificación oficial del jugador y señalando en la alineación u hoja de cambio, si participa como abogado, tolerado o refuerzo, en breve se empezarán a enrolar partidos amistosos.