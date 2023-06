Almada reitera que tiene ilusión de dirigir a la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- Aunque su mente está en el partido de este domingo ante los Tigres, por el Campeón de Campeones, Guillermo Almada es un hombre que no sabe ocultar sus sentimientos y reafirma la gran alegría que le provocaría dirigir a la Selección Mexicana.

El entrenador del Pachuca reconoce que su prioridad son los Tuzos, pero reitera que una de sus metas sí es entrenar al Tricolor.

"No puedo hablar de supuestos y me tengo que enfocar en la realidad, la cual es Pachuca", aclara. "Por más que uno siempre tenga la ilusión de dirigir a una Selección tan prestigiosa como la de México, tiene que respetar el proceso, porque actualmente está el ´Jimmy´ Lozano y todos nos encontramos embargados en el mismo barco, porque si le va bien a la Selección Mexicana, nos va bien a los que estamos en la Liga".

El contrato del sudamericano con los hidalguenses vence en 2025, mientras que Lozano es una opción, y se fortalecería si gana la Copa Oro.

"No puedo ser futurista, me baso en la realidad y esa es que estoy muy enfocado en Pachuca y veremos qué sucede", reitera. "Todos saben que tengo cláusula de salida por cualquier situación que se pueda dar, pero veremos".

Por lo que se concentra en los Tuzos, a los cuales quiere darles otro título este domingo, frente a los Tigres.

"Mi objetivo más cercano es ganar mañana. Tengo muchas cosas para preocuparme que pensar más allá", aclara. "Vivo pensando en lo inmediato... Lo que depare el futuro, veremos. Los caminos de Dios son perfectos y lo que Él decida para nuestras carreras, está bien".