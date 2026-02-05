logo pulso
Álvaro Fidalgo debuta en derrota del Betis

Ingresó al campo ya con desventaja en el marcador ante el Atlético de Madrid

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:23 p.m.
A
Uno de los momentos más esperados para Álvaro Fidalgo y sus seguidores en México llegó este jueves en la Copa del Rey, al verlo debutar de forma oficial con el Betis de Sevilla ante el Atlético de Madrid.

El exjugador del América, quien tiene posibilidades de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, ingresó al campo del Estadio La Cartuja con el número 15 en la espalda para el comienzo del segundo tiempo.

La entrada al partido del naturalizado mexicano se volvió tendencia de inmediato en redes sociales, plataformas donde seguidores del club y aficionados azulcremas le desearon suerte en su nueva etapa.

Por desgracia para Álvaro, su ingreso ocurrió en un panorama complicado, ya que sumó sus primeros minutos con el equipo de Manuel Pellegrini en medio de una amplia desventaja.

El cuadro verdiblanco, que esperaba aprovechar la localía, se vio muy rápido en desventaja en el marcador gracias a las anotaciones de Dávid Hancko, Giuliano Simeone y Ademola Lookman antes del descanso.

SLP

El Universal

