Amenazan aficionados con boicotear al Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - No hay vuelta atrás: la Selección Mexicana está siendo severamente castigada. Y es que, a raíz de su desempeño en la Nations League de la Concacaf, la afición abandonó por completo al Tricolor. Desde su perspectiva, ya no hay esperanza.

La situación no termina ahí. Esto, dado que los fanáticos del balompié mexicano se están organizando para boicotear a los ahora dirigidos por Jaime "Jimmy" Lozano.

En Instagram, la Selección publicó un calendario con los compromisos de la Copa Oro 2023. Sin embargo, los seguidores arremetieron contra el Tricolor en los comentarios.

"Ya no vayan a los estadios. Si no van, ahí está el cambio. Cuando empiecen a perder dólares como contra Panamá, es solo como vienen cambios. Y quién sabe si sean cambios positivos o negativos", sentenció un usuario.

Además, figuran condenas como "no vayan a los partidos" y "dejemos de apoyar a la Selección hasta que se vea un verdadero cambio", dejando claro el abandono que enfrenta la Selección Mexicana.