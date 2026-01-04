logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América busca a Brian García para el Clausura

Por El Universal

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
América busca a Brian García para el Clausura

México.- Este sábado trascendió que América y Toluca negocian un intercambio de jugadores para el arranque del torneo Clausura 2026. Por un lado, las Águilas reciben a Brian García y los Diablos a Ralph Orquin.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, ambos cambian de equipo bajo préstamo por un periodo de un año.

El ´Guameru´, jugó con los Tuzos de Pachuca el Apertura 2025 y fue campeón con los Diablos en el Clausura 2025. Dirigido por Antonio Mohamed, jugó 87 partidos, marcó seis goles y aportó siete asistencias.

Por su parte, el lateral izquierdo de las Águilas, Orquin, fue cedido a los Bravos de Juárez por un año, donde disputó 47 partidos y aportó seis asistencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, en su regreso a las órdenes de André Jardine apenas jugó tres partidos en el torneo Apertura 2025.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Olmo y Lewandowski dan victoria a Barcelona en el derbi
Olmo y Lewandowski dan victoria a Barcelona en el derbi

Olmo y Lewandowski dan victoria a Barcelona en el derbi

SLP

EFE

NFL: Todos los partidos de este sábado
NFL: Todos los partidos de este sábado

NFL: Todos los partidos de este sábado

SLP

El Universal

Serie A | Falcone frena al Juventus
Serie A | Falcone frena al Juventus

Serie A | Falcone frena al Juventus

SLP

EFE

Van Der Poel está imparable
Van Der Poel está imparable

Van Der Poel está imparable

SLP

EFE

El pedalista neerlandés conquista la Exact Cross disputada en Mol