Van Der Poel está imparable

El neerlandés Mathieu van der Poel volvió a demostrar su dominio de la temporada de ciclocrós en la quinta cita de Exact Cross, disputada este viernes en Mol (Bélgica) bajo una intensa nevada, al lograr su decimonoveno triunfo consecutivo.

El de Kapellen aprovechó una caída en la séptima vuelta de Wout van Aert, su máximo rival, que le obligó a abandonar, y se adjudicó una prueba en la que el español Felipe Orts terminó en tercer lugar.

Van der Poel cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de una hora y 5 segundos. El belga Toon Aerts llegó un minuto y 23 segundos después, y Orts lo hizo con una diferencia de un minuto y 41 segundos respecto al neerlandés.

Era la cuarta vez que los dos grandes protagonistas de la temporada de barro se veían las caras. En las tres anteriores (Amberes, Hofstade y Loenhout) se dio el mismo resultado que este viernes: victoria de Van der Poel.

La caída de Van Aert, quien se hizo daño en la misma pierna en la que se lesionó durante la Vuelta a España 2024, acabó con todas sus opciones de disputar el primer puesto, a pesar de que, a falta de tres vueltas, aguantaba pegado a la rueda del neerlandés.

Estaba previsto que ambos volvieran a verse las caras este domingo 4 de enero en la Copa del Mundo de Zonhoven, pero la presencia del belga está por confirmar después de su abandono de este viernes.

En categoría femenina, Ceylin Alvarado, ciclista neerlandesa con ascendencia dominicana, se impuso con un tiempo de 46 minutos y 2 segundos, por delante de su compatriota Manon Bakker (12 segundos más lenta) y de la belga Julie Brouwers (26 segundos más lenta).