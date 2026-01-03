logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Van Der Poel está imparable

El pedalista neerlandés conquista la Exact Cross disputada en Mol

Por EFE

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Van Der Poel está imparable

El neerlandés Mathieu van der Poel volvió a demostrar su dominio de la temporada de ciclocrós en la quinta cita de Exact Cross, disputada este viernes en Mol (Bélgica) bajo una intensa nevada, al lograr su decimonoveno triunfo consecutivo.

El de Kapellen aprovechó una caída en la séptima vuelta de Wout van Aert, su máximo rival, que le obligó a abandonar, y se adjudicó una prueba en la que el español Felipe Orts terminó en tercer lugar.

Van der Poel cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de una hora y 5 segundos. El belga Toon Aerts llegó un minuto y 23 segundos después, y Orts lo hizo con una diferencia de un minuto y 41 segundos respecto al neerlandés.

Era la cuarta vez que los dos grandes protagonistas de la temporada de barro se veían las caras. En las tres anteriores (Amberes, Hofstade y Loenhout) se dio el mismo resultado que este viernes: victoria de Van der Poel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La caída de Van Aert, quien se hizo daño en la misma pierna en la que se lesionó durante la Vuelta a España 2024, acabó con todas sus opciones de disputar el primer puesto, a pesar de que, a falta de tres vueltas, aguantaba pegado a la rueda del neerlandés.

Estaba previsto que ambos volvieran a verse las caras este domingo 4 de enero en la Copa del Mundo de Zonhoven, pero la presencia del belga está por confirmar después de su abandono de este viernes.

En categoría femenina, Ceylin Alvarado, ciclista neerlandesa con ascendencia dominicana, se impuso con un tiempo de 46 minutos y 2 segundos, por delante de su compatriota Manon Bakker (12 segundos más lenta) y de la belga Julie Brouwers (26 segundos más lenta).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca
Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

Alan Mozo dejaría a Chivas para ir a Pachuca

SLP

El Universal

Periodista especializado proyectó la salida

Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio
Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio

Bills pagan a aficionados para quitar nieve del estadio

SLP

El Universal

Buffalo pidió ayuda a sus fans para limpiar el Highmark Stadium

Santiago Giménez hace burla de su lesión
Santiago Giménez hace burla de su lesión

Santiago Giménez hace burla de su lesión

SLP

El Universal

El director técnico del Milan revela el tiempo de baja del jugador

Julián Araujo llega al Celtic a préstamo
Julián Araujo llega al Celtic a préstamo

Julián Araujo llega al Celtic a préstamo

SLP

El Universal

El lateral mexicano buscará minutos en Escocia rumbo al Mundial 2026