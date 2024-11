América busca una nueva sede

México.- Es prácticamente un hecho que el América no volverá a jugar como local en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Lo sucedido el sábado, cuando el inmueble fue clausurado “por no cumplir con los protocolos de protección civil”, no gustó a la directiva de las Águilas, la cual tuvo que moverse rápido para buscar una sede alterna para el cotejo de anoche contra el Pachuca, que se jugará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Una fuente cercana a las Águilas confirmó a EL UNIVERSAL Deportes que los altos mandos del club no están dispuestos a estar a los deseos del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, quien el sábado por la noche supervisó el operativo en el que el estadio de futbol y la Plaza de Toros México fueron clausurados, después de que se celebraran simultáneamente el partido entre el Cruz Azul y el Santos, así como un festival en honor al Día de Muertos, lo que provocó gran aglomeración de personas.

Esto provocó que, de última hora, el América tuviera que mudarse a Puebla para recibir a los Tuzos, debido a que el inmueble no ha sido reabierto.

Así es que la directiva azulcrema contempla seriamente ya no regresar a la Ciudad de los Deportes, pese a que ha sido su hogar en el Apertura 2024.

De hecho, la idea es que el América juegue el Play-In o su partido de cuartos de final (y hasta donde llegue en la fase final) en un estadio fuera de la Ciudad de México.

Por si fuera poco, la respuesta de la afición del bicampeón en Puebla ha sido excepcional. Pese a que los boletos se pusieron a la venta el martes, al mediodía del miércoles ya había más de 30 mil vendidos, por lo que se espera una gran entrada para el duelo contra el Pachuca, mucho mejor que la mayoría de las presentadas en el inmueble de la colonia Nochebuena.

¿QUÉ SEDES CONTEMPLA

EL AMÉRICA?

Aunque no hay algo 100% cerrado, la cúpula de las Águilas ya maneja algunas opciones para disputar sus encuentros como local en la fase final y a partir del torneo Clausura 2025. Obviamente, el estadio Cuauhtémoc de Puebla es una de las más importantes, pero tampoco se descartan La Corregidora de Querétaro y el Nemesio Díez de Toluca.

¿CUÁNDO PODRÁ

REGRESAR EL AMÉRICA

AL ESTADIO AZTECA?

Debido a las remodelaciones con miras a la Copa del Mundo 2026, el América no podrá regresar al Estadio Azteca hasta el segundo semestre de ese año, ya que se planea que el inmueble quede listo unas cuantas semanas antes del evento y la idea es que su reapertura sea con un encuentro de preparación de la Selección Mexicana.