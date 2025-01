Plan de pretemporada del América con Sub 23

Ahora que ya son los primeros tricampeones en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano, el América se tomará unos días de descanso, para luego regresar a hacer una pretemporada. Esto último hará que los de Coapa inicien su participación en el Clausura 2025 de la Liga MX con un equipo alterno.

De acuerdo a Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, el actual monarca del balompié tricolor se presentará las primeras dos jornadas del próximo semestre con la Sub 23.

"Las dos primeras jornadas probablemente juguemos con el equipo Sub 23, porque el primer equipo tiene vacaciones hasta el 6", dijo el directivo en entrevista con Claro Sports.

Baños explicó que para el Clausura 2025 tendrán una pretemporada en tiempo y forma, además de darle esos dos primeros duelos a la Sub 23 como un reto de responsabilidad.

"Para que no nos suceda lo de los torneos anteriores, es precisamente tomarnos 10 días con el primer equipo y que hagan una pretemporada completa como hace mucho no teníamos, por eso es el tema que las dos primeras jornadas tendremos que usar a jugadores de fuerzas básicas, de Sub 23, para que asuman esa responsabilidad también y le den tiempo al primer equipo de hacer una pretemporada como se debe", añadió Baños en la charla.

¿Cuáles son los primeros dos partidos del América en el Clausura 2025?

Ya con el calendario publicado para el Clausura 2025 de la Liga MX, estos son los primeros dos partidos que tiene programados el América y que de acuerdo a Santiago Baños, jugarían con la Sub 23.

Jornada 1

· Querétaro vs América - Estadio Corregidora - 19:00 horas

Jornada 2

· América vs Xolos - Estadio por definir - 20:00 horas