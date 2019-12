América, el equipo que más pesa de los "cuatro grandes"

El América pesa más en la balanza de los que se hacen llamar " los Cuatro Grandes" del futbol mexicano.

Las Águilas son finalistas en la Liga MX. El resto ni clasificó. Pero ¿cómo les fue en las otras categorías juveniles y femenil?

En la Sub-20, los de Coapa quedaron a deber al pasar octavos y con 27 puntos. No superaron los cuartos de final, al igual quea2 el Guadalajara (25); a Cruz Azul (23) y Pumas (23) no les alcanzó para Liguilla.

En Sub-17, los azulcrema y los de la UNAM fracasaron al finalizar en los lugares 16 y 17 de la general, respectivamente.

El éxito en dicha categoría lo tuvo el Rebaño Sagrado al concluir líder y campeón, mientras que la Máquina se estancó en cuartos de final.

Mas las Águilas volaron alto en las infantiles. En la Sub-15 clasificaron en el tercer lugar de su grupo y se quedaron con el subcampeonato.

Las Chivas y los Pumas no pasaron de los cuartos de final. Justamente los tapatíos fueron eliminados por el América, en tanto que los felinos regresaron a casa con el orgullo de terminar líder de su sector; Cruz Azul no avanzó.

Respecto a la Liga MX Femenil, los cuatro fracasaron: América registró 32 puntos y clasificó en cuarto lugar, pero las pupilas de Leonardo Cuéllar fueron eliminadas por las ahora campeonas Rayadas, en semifinales.

El Guadalajara, con 31 unidades y quinto lugar, vio su orgullo herido tras ser derrotadas por las Águilas, en cuartos; cementeras (24) y universitarias (19) no disputaron eliminatorias.

Esta noche, el América del técnico Miguel Herrera buscará la hazaña de remontar al Monterrey (2-1), en el estadio Azteca, y así recordarle al resto de los "Grandes" su jerarquía en tan selecto grupo.