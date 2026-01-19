América empata ante el Pachuca

PACHUCA.- América se irá al parón de actividades de la Liga MX por los compromisos de la Selección Mexicana como el único equipo sin goles después de tres jornadas en el torneo Clausura luego de no pasar de un 0-0 en su visita a Pachuca.

Por primera ocasión desde que se celebran los torneos cortos en México con el Invierno 1996, las Águilas cierran las primeras tres fechas de un torneo sin haber celebrado goles.

El ayuno de dianas tiene a los azulcremas en la parte baja de la clasificación, con apenas un par de puntos de sus empates ante Tijuana y Pachuca; a media semana cayeron en casa ante San Luis.

La presión de tener un ataque inoperante pareció presionar a las Águilas hasta el complemento, luego de que en los primeros 45 minutos se fueron sin hacer remates al arco.

El colombiano Cristian Borja realizó el único disparo con peligro sobre la puerta de los Tuzos avanzado el complemento, en una acción en la que el arquero Carlos Moreno dejó como estampa un lance con el que evitó que el esférico terminara al fondo de la portería.

El estratega André Jardine no contó de nueva cuenta con el volante Erick Sánchez y el extremo estadunidense Alejandro Zendejas, quienes no han debutado en el campeonato y su ausencia ha mermado la capacidad ofensiva de los azulcremas.

El ariete Henry Martin, cuarto mejor romperredes en la historia del América con 116 dianas, tampoco ha visto minutos este campeonato debido a las lesiones que acarrea desde el curso pasado y que hizo que su último partido fuera en la octava jornada del pasado Apertura en el Clásico que perdieron 2-1 ante Chivas.