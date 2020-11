América Femenil busca impulso a Liguilla en Clásico Nacional

México.- Leo Cuellar, entrenador del América Femenil, prepara lo que será el Clásico Nacional, con la anticipación de que impulse a sus Águilas rumbo a la Liguilla.

Las azulcrema han caído en un pequeño bache, con apenas dos victorias en sus últimos seis compromisos, que las han bajado hasta la quinta posición del Guardianes 2020 (31 puntos).

Frente a las Chivas, duelo a disputarse el lunes en el estadio Akron, las de Coapa quieren recuperar el buen paso, antes de la ronda de eliminación.

"Buscamos que un partido como éste nos ayude a volar alto y seguir el camino por el campeonato. Nos hemos atorado en los últimos partidos, pero me ha gusta la intensidad del equipo y jugar al máximo. No hay excusa, no veremos hacia atrás, para que este duelo nos ayude a despegar", comentó Cuellar, en teleconferencia.