América gana 2-0 en su visita al Xolos

El América consiguió un resultado histórico este miércoles, al volver a ganar en el Estadio Caliente luego de 6 años de no conseguirlo, pues no lo conseguían desde el 2015. Los dirigidos por Santiago Solari superaron con claridad a los Xolos, sin pasar un apremio significativo en ningún lapso del partido. Poco espectaculares, pero con solidez en defensa y buena definición en el ataque se llevaron la victoria por 2-0.

Las emociones llegaron para el segundo tiempo. En los primeros diez minutos Orozco tuvo un par de atajadas importantes ante disparos de Roger Martínez y de Pedro Aquino para evitar la caída de su arco, mientras que Ochoa se exigió en una oportunidad también en ese lapso. El primer tanto llegó al 65, cuando el mismo Aquino recibió con el pecho el balón dentro del área y dejó caer para disparar un trallazo entre un mar de piernas, a lo que el arquero Jonathan Orozco no pudo hacer nada. El silbante Oscar Mejía señaló que hubo mano al momento, sin embargo en el VAR se realizó la llamada revisión silenciosa para después sentenciar el primer tanto americanista.

Con Xolos volcados al ataque, pero sin generar mayor peligro, América consiguió el segundo tanto en una descolgada. Sebastián Córdova disparó fuera del área y el arquero fronterizo falló ala tajar y dejar el balón botando en el área, a lo que Henry Martin se anticipó para marcar el segundo tanto al minuto 82.

Con la victoria de Cruz Azul ante Mazatlán, el América se mantiene como segundo lugar, con 19 puntos, ante los Celestes que llegaron a 21. Por su parte Xolos se queda en la séptima posición con 13 puntos.