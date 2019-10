América no quiso parar el partido, revela Hugo González

Hugo González, portero del Necaxa, aclaró vía Twitter que los jugadores de los Rayos estaban dispuestos a parar en el inicio del juego ante el América. Pero los azulcrema no estuvieron dispuestos a hacerlo así.

"Nosotros estábamos con toda la disposición hasta el último segundo....", respondió el cancerbero en su cuenta @hugo_gonzalez1, cuando fue preguntado por qué en ese juego no hubo acciones en solidaridad por los adeudos de la directiva de Veracruz a sus jugadores.

Según informes, en el túnel del estadio Victoria, antes de salir al campo, los necaxistas propusieron realizar el acto de no moverse durante un minuto, pero los americanistas se negaron. Esta acción, y la de Tigres en el juego ante los escualos, precisamente, han sido las más criticadas evidenciando la falta de unión que hay en entre los jugadores mexicanos.