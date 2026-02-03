logo pulso
América oficializa fichaje de Raphael Veiga

El exdelantero del Palmeiras arribó el sábado a la Ciudad de México

Por El Universal

Febrero 03, 2026 09:54 a.m.
A
Foto: Club América

Foto: Club América

Después del triste e inesperado adiós de Álvaro Fidalgo, América ha dado una buena noticia para toda su afición. Este martes, las Águilas hicieron oficial el fichaje del brasileño Raphael Veiga.

El exdelantero del Palmeiras arribó el sábado a la Ciudad de México y de inmediato tuvo el acercamiento con la afición azulcrema. Veiga vio desde un palco el triunfo de su nuevo equipo frente al Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.

Los fanáticos, dolidos por el adiós del Maguito, se acercaron a él para pedirle autógrafos a su nuevo refuerzo, en el que depositan sus esperanzas para salir del bache en este Clausura 2026.

"Oficialmente, ¡Raphael Veiga ya es americanista!", escribió el América en su cuenta de X, junto a un video donde aparece Raphael Veiga enfundado con la playera de las Águilas.

El brasileño Raphael Veiga, quien llega como préstamo hasta diciembre con opción a compra, se convierte en el gran refuerzo del América para este torneo Clausura 2026; es el cuarto fichaje de los azulcrema para este semestre.

Rodrigo Dourado (Mediocampista) - Brasileño

Aarón Mejía (Defensa) - Mexicano

Fernando Tapia (Portero) - Mexicano

Raphael Veiga (Delantero) - Brasileño

- ¿Cuándo debuta el América en la Concachampions?

Las Águilas del América debutan esta noche en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, frente al Olimpia de Honduras; lo harán de visitantes en Tegucigalpa.

América busca saldar la deuda pendiente a nivel internacional, luego de sumar 10 años sin ganar una Concachampions.

Fecha: Martes 3 de febrero

Horario: 20:00

Transmisión: Fox ONE y Fox+

El brasileño Raphael Veiga, que portará el número 23, debutaría con el América hasta el sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, frente a Rayados de Monterrey en actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

