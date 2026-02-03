Lo que se sabe del ataque a diputados de MC en Culiacán

La mañana de este martes 3 de febrero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de uno de los presuntos responsables del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Detalló que el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre el ataque.

-----¿Qué paso?

La tarde del miércoles pasado, los diputados de movimiento naranja salieron del Congreso del Estado rumbo a las oficinas del partido cuando, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de Culiacán, fueron objeto de un ataque a balazos en el que resultaron heridos, junto con el chofer que conducía la camioneta donde viajaban.

Tras el ataque a balazos con armas automáticas, los responsables abandonaron la unidad en la que viajaban a tres calles del lugar del atentado, frente al estadio universitario, y despojaron a trabajadores de una panadería de su camioneta.

Por la noche de ese día, el segundo vehículo fue localizado abandonado en el estacionamiento de un supermercado.

-----¿Quiénes son las víctimas?

Sergio Torres Félix es líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa con una larga trayectoria en la vida política del estado. Nació en Culiacán en junio de 1966 y este año cumplirá 60 años.

Sobre su estado de salud, el secretario de Salud del Estado, Cuitlahuac González Galindo, explicó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta, este observa una mejoría en su salud por lo que va a continuar bajo tratamiento médico.

La diputada Elizabeth Rafaela Montoya ha ocupado diversos cargos, principalmente en la capital del estado. Ha sido Regidora del Ayuntamiento de Culiacán, directora general del DIF Culiacán, coordinadora administrativa de la dirección de Obras Públicas, también de Culiacán, entre otros.

Sobre su estado de salud, este martes se informó que fue dada de alta luego de sufrir una lesión en el ojo y continuará con su rehabilitación en su hogar.

-----Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de "Los Chapitos" como responsable del ataque armado contra los diputados.

"Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de 'Los Chapitos' y vamos a dar a conocer los avances pronto", dijo el secretario de Seguridad.