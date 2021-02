América recibe una buena noticia, tras el castigo de la Disciplinaria

Sin los tres puntos que les quitó la Comisión Disciplinaria, al América le urge recuperar lo perdido y para eso necesita de todos sus futbolistas.

Contra los Rojinegros del Atlas, además de no haber registrado a Federico Viñas, las Águilas no pudieron contar por lesión con los servicios de Nicolás Benedetti, Emanuel Aguilera y Leonardo Suárez.

El colombiano Benedetti estuvo ausente por molestias en su rodilla izquierda, de la que fue operado recientemente. El argentino Aguilera se resintió al volver a las canchas, después de una larga inactividad, y fue víctima de una sobrecarga, y Suárez, por su parte, sufrió un golpe en el quinto metatarsiano del pie derecho que lo dejó fuera del partido contra el Atlas.

Parece que los tres están listos para el juego contra el Pachuca, el cual se disputará el próximo sábado en la cancha del estadio Azteca.

Los Tuzos no han ganado en el torneo, son el equipo que menos puntos lleva en el Guardianes 2021 y parece que su técnico Paulo Pezzolano se tambalea de su puesto.

El panorama no podría ser mejor para los de Coapa, heridos en su orgullo y en la tabla al haber sido mandado hasta el tercer lugar de la tabla, sólo por olvidar poner el nombre de Federico Viñas en la cédula arbitral.