América responde qué pasa con Giovani, Nico Castillo y Benedetti

Santiago Baños, presidente del Club América, respondió las inquietudes que generan Giovani dos Santos, Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo a futuro cercano.

Por partes.

El caso de "Gio", quien se queda sin convenio laboral en julio de este año, el directivo azulcrema explicó que, para la próxima semana –durante el parón por la fecha FIFA–, se juntará con el entrenador Santiago Solari para conversar sobre el plantel y el caso del atacante mexicano.

"Es un jugador que termina contrato en verano. Probablemente, nos sentaremos y haremos un análisis más profundo de lo que ellos [cuerpo técnico] piensan, de alguna posible llegada o salida. Queremos esperarnos a que concluya la jornada en Mazatlán y, con más calma, pondremos las ideas en orden: ¿qué se necesita y cuáles serán las salidas?", comentó el directivo.

"[Dos Santos] no es una decepción, ni voy a hablar sobre porcentajes si está dentro o fuera, porque eso se analizará en su manera y momento. Veo a Giovani muy comprometido y trabajando como nunca. Lo conozco desde hace muchos años y nunca lo había visto así: trabajando horas extra, llega temprano, cuida su físico y su alimentación. Desafortunadamente, ha tenido mala suerte con la regularidad que necesita para mostrar su calidad".

Sobre Benedetti, el colombiano que batalla a cada rato con lesiones, Baños dijo que "ya está, ya se recuperó. Lo hemos llevado con calma, sin querer apresurar su rehabilitación. Lo veo al 100 por ciento y la semana que viene, probablemente, tenga minutos en un partido amistoso para que se vaya ´encanchando´, por decirlo de alguna manera, para que sea tomado en cuenta para el regreso de la fecha FIFA".

Mientras que el caso de Castillo, quien hace un año sufrió una trombosis que amenazó su carrera y su vida, el América todavía toma con calma su rehabilitación, con el Apertura 2021 como su oportunidad para volver a enfundarse con la camiseta azulcrema.

"Hace 10 días [Nico] fue con el doctor que lo operó y no es que esté dado de alta médicamente. Lo liberó para que pueda trabajar en lo que sea, pero no significa que pueda estar en un partido de futbol; va muy bien en su rehabilitación y con avances muy importantes. Trabaja como pocos jugadores que me han tocado en mi carrera dentro de este deporte y deberá seguir con su rehabilitación, le quedan abril y mayo. Al paso que veo, puede estar en la pretemporada", subrayó Baños.