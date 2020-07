América se queda sin Fórmula Uno en el 2020

La Fórmula Uno no correrá este año en el continente americano. Además del Gran Premio de México, la máxima categoría del automovilismo también canceló el de Canadá, Estados Unidos y Brasil de su calendario.

Todo indica que la temporada 2020 se correrá solo en Europa, con Austria y Hungría como los primeros países en organizar eventos. En los próximos fin de semana, Silverstone será sede de un par de GP de Gran Bretaña. Posteriormente, se viaja a España, Bélgica, Italia (Monza y Toscana, respectivamente) y Rusia.

En lugar de las carreras en América, la F1 fechó Nurburg, Alemania; Portimao, Portugal, e Imola, Italia, como los siguientes destinos.

La F1 anunció la mañana de este viernes la suspensión de las carreras en el Occidente, a la espera de conocer qué sucederá en el Oriente, ya que Abu Dabi, Bahrein, Vietnam y China todavía anticipan disputar sus respectivos Grandes Premios.

Las autoridades gubernamentales de Canadá, EU y México anunciaron estas decisiones, mientras que Brasil se quejó de no recibir una notificación.

"Con respecto a las noticias publicadas hoy, 24/07/2020, que informan la cancelación del GP Brasil de Fórmula 1 y de las otras carreras en América, anunciamos que no hemos recibido, hasta ahora, ninguna comunicación oficial de la Federación Internacional de Automovilismo", comunicaron.