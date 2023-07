América sí jugará este domingo tras partido suspendido ante Querétaro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el duelo entre América y Querétaro en el estadio Corregidora se suspendiera por malas condiciones del terreno de juego, las Águilas no se quedaron de brazos cruzados y sí tendrán partido este domingo.

Los dirigidos por André Jardine disputarán este domingo por la mañana, un duelo amistoso en las instalaciones de Coapa frente al Atlante, de la Liga de Expansión.

Los Potros de Hierro iniciarán su temporada hasta el 24 de julio, frente a los Leones Negros, por lo que este encuentro frente a los azulcrema también les sirve de preparación rumbo a la temporada de la liga de plata.

El colombiano Julián Quiñones ya podrá tener participación en este enfrentamiento; Diego Valdés, quien no ha entrenado en los últimos días, es duda para el encuentro amistoso.

¿Por qué se suspendió el Querétaro vs América?

Tras la revisión del departamento encargado por parte de la Liga MX, se determinó que la cancha del estadio Corregidora no se encontraba en óptimas condiciones, luego de las lluvias y el concierto de Carín Leon, el pasado 25 de junio.

El choque entre Águilas y Gallos Blancos aún no tiene fecha, ni horario para disputarse.