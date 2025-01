La Amistad entre Julio César Chávez y Carlos Salinas de Gortari

Julio César Chávez es uno de los deportistas mexicanos más destacados de la historia, es considerado como una leyenda del boxeo nacional e internacional, su carrera en el ring le permitió conocer distintos personajes de la farándula y de la política como lo es el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La amistad entre el político y el boxeador comenzó incluso antes de que Salinas de Gortari fue electo como mandatario del país.

"Todavía somos muy buenos amigos, la verdad, al licenciado Salinas de Gortari lo conocí por su mamá, que en paz descanse, fue quien me vio por primera vez en una entrevista", indicó en una entrevista con Yordi Rosado en 2021.

Julio César recuerda que Carlos recibió como fue aconsejado por su madre para tener un primer encuentro.

"Le dijo ´este muchachito, te recomiendo ir a verlo, tiene mucho carisma y te puede ayudar mucho en las campañas´ me dijo él tiempo después en persona", añadió el excampeón mundial.

El expresidente de México cumplió con el consejo de su madre para comenzar una amistad con Chávez.

"Me fue a ver a Culiacán cuando todavía era candidato, ahí lo conocí, me platicó lo de su mamá, desde entonces somos muy buenos amigos, él sólo me dio buenos consejos porque me quería mucho", afirmó Julio.

No es secreto que "El Gran Campeón Mexicano" también sostenía un vínculo con personas vinculadas al narcotráfico.

"(Salinas de Gortari) sabía perfectamente bien que no tenía nada que ver con los narcotraficantes mexicanos", añadió el expugilista.

La amistad entre el presidente de México y el pugilista es tal que incluso le brindó consejos ante la gran popularidad que tenía Chávez.

"Me decía 'cuídese Julio, no sabe lo que la gente lo quiere, usted es el único deportista de toda la historia que lo quiere la gente de clase baja, la gente de clase media y de la clase alta'", comentó a Rosado.

Julio César Chávez y Carlos Salinas de Gortari siguen en contacto

Tras dicha entrevista con Yordi Rosado, Julio César Chávez acudió a una charla con Adela Micha donde también brindó detalles de su relación con Carlos Salinas de Gortari.

"Me habla por teléfono", contó el exboxeador a la periodista.

Julio le detalló la conversación que han tenido vía telefónica.

"Me dice ´¿Cómo está usted señor julio?´ le digo que ya no gano los millones de antes, pero siempre me ofrece ayuda si necesito algo", puntualizó.

Chávez le mencionó a Adela Micha que "él sí fue un buen amigo".