AMLO felicita a Selección Nacional de Beisbol

A-AA+

Después del partido entre México y Japón durante la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol, donde "los caballos" perdieron con un marcador de 5 a 6, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de apoyo hacia sus connacionales.

"¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades", escribió en sus redes sociales, esto junto a un emotivo video.

En dicho material, el político destacó que la novena mexicana estuvo a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, en una actuación que calificó como "destacadísima", puesto que "entregaron todo y merecían el triunfo".

También aseguró que México nunca había jugado un papel tan destacado en un campeonato mundial de beisbol, por lo que dirigió un abrazo fraterno hacia todos los beisbolistas mexicanos, así como a Benjamín Gil, quien dirigió al equipo nacional.

Adicionalmente, destacó el desempeño de Randy Arozarena, así como del resto de la novena, y afirmó que el beisbol "no es de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres. Es para ganar o perder. No hay justo medio en este apasionante deporte".

"Sólo la política en favor de los pobres es mayor a la pasión por el beisbol", escribe AMLO en Twitter. Cabe recordar que el pasado viernes, cuando México había triunfado frente a Puerto Rico con un marcador de 5 a 4, López Obrador había compartido un emotivo festejo a través de sus redes sociales.

"Viva México", gritó el mandatario en aquella ocasión mientras veía la trasmisión del partido y el último out del equipo de Benjamín Gil.

Además de que escribió en Twitter: "Sólo la política en favor de los pobres es mayor a la pasión por el béisbol".