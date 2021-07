AMLO reconoce ejemplo de Cristiano Ronaldo sobre no beber refresco

Al lamentar que Portugal haya sido eliminado de la Eurocopa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo haya mostrado su desacuerdo con el consumo de refresco, al retirar un par de botellas de Coca-Cola al iniciar una conferencia de prensa.

El pasado 14 de junio, el delantero de la Juventus, tomó ambas bebidas que habían sido puestas frente a él y las alejó, para así provocar que no aparecieran a cuadro.

Hoy jueves, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que quien padece una enfermedad crónica u obesidad es más susceptible a enfermarse por la pandemia del Covid-19.

Indicó que acción del futbolista portugués "ayuda más que muchos tomos sobre nutrición".

"Quien tiene una enfermedad crónica o tiene obesidad, es más susceptible a enfermarse a ser víctima del Covid. Eso esta demostrado, resiste menos, una persona con una enfermedad crónica, o con obesidad eso ya está demostrado, pero además, por el encierro por la protección no hubo alimentación adecuada o hubo alimentación de más, no hubo ejercicio y aumentó la obesidad en niños, jóvenes".

"Entonces tenemos que seguir informando, orientando sobre esta materia de educación para la salud que es muy importante la alimentación y el ejercicio cuidarnos", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario comentó:

"Ahora está la final del futbol europeo, van a la final (de la Eurocopa) Inglaterra e Italia y lamenté que eliminaran a Portugal, porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista, Cristiano Ronaldo, porque una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición. Además lo sentí espontáneo".

A los reporteros reunidos en el salón Tesorería, el presidente López Obrador les preguntó: "Jóvenes, a quien le van, a Inglaterra o a Italia?".

Tras difundirse el video de la acción del jugador al retirar los refrescos, el Mandatario federal exclamó: "¡Tengan para que aprendan!".