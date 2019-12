AMLO reúne por primera vez a la LMP y LMB

En un hecho inédito, el presidente de México juntó a los representantes de la Liga Mexicana de Beisbol y la de la Liga Mexicana del Pacífico, para continuar con el fomento al desarrollo del beisbol en nuestro país.

La mayoría de dueños de los equipos que conforman los dos circuitos profesionales de la pelota mexicana se reunieron con Andrés Manuel López Obrador y con los presidentes de cada Liga, para comenzar a homologar procesos de cara al futuro.

El presidente de México y algunos dirigentes aseguraron que se trató de una reunión para "agradecer a quienes han apoyado el beisbol y comenzar a planear el camino hacia Juegos Olímpicos".

El mandatario dijo desconocer la cantidad que se destinará en 2020 para el Rey de los Deportes, pero afirmó que se tratará como el resto de las disciplinas, "porque si no hay celos y sentimientos".

De lo que sí se mostró confiado es de la actuación positiva que la Selección Mexicana de beisbol puede ofrecer en JJOO. "Hay buena probabilidad de obtener la medalla porque fue bueno el desempeño del equipo y México está en su mejor momento", sentenció.

Aunque varios de los que acudieron negaron que la junta haya conllevado la conversación de una liga unificada, a Andrés Manuel López Obrador no le parece una idea descabellada.

"Están en un buen momento y hay unidad, pero hacer una sola Liga dependerá de los directivos. Eso no se hace por decreto presidencial", consideró.