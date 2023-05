Ana Gabriela Guevara: de no recibir apoyo en la Conade a ser su titular

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) en la última semana se ha convertido en blanco de críticas por sus comentarios hacia la Selección Mexicana de natación artística, sin embargo, no es la primera vez que forma parte de la polémica ya que a lo largo de su gestión en el organismo ha estado relacionada a los escándalos.

Ana Guevara además de ser señalada por quitar apoyos, reducir becas a los deportistas, también la han denunciado de irregularidades.

Con esto ha surgido la duda sobre cuál es el salario que recibe la exvelocista al estar a la cabeza de la Conade.

¿Cuál es el sueldo que percibe Ana Guevara al frente de la Conade?

En la plataforma Nacional de Transparencia señalan que Guevara tiene un sueldo de 105 mil 228.35 pesos mensuales y de acuerdo con la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública tienen un registro de 108 mil 397.76 pesos.

Sin embargo, en una investigación del portal Infobae demuestra que Ana Guevara tiene ingresos mayores a los que señala las plataformas antes mencionadas e incluso ganaría más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuánto gana realmente Ana Guevara como directora de la Conade?

En la declaración patrimonial de Ana Guevara se tiene registrado que la funcionaria tiene un ingreso de 2 millones 526 mil pesos anuales, es decir, aproximadamente 210 mil 520.75 pesos por mes.

Lo que significa que Ana en su declaración está 102 mil 122.99 pesos arriba de su sueldo.

Incluso, es superior al de Andrés Manuel López Obrador, el mismo portal recopiló la declaración patrimonial del mandatario y al año reportó un ingreso de 1 millón 628 mil 717 pesos, lo equivalente a 135 mil 726.41 pesos.

Así que con estas cifras, Ana Guevara gana 74 mil 794.34 pesos más que AMLO mensualmente.

También se quejaba de lo que hoy le exigen:

En 2003, Guevara conquistó el Mundial de Atletismo en París y, en su regreso a México, sostuvo una reunión con empresarios, a los cuales les iba a dejar un mensaje bien claro.

"Quiero ver la cara de todos ellos cuando sepan que les voy a pedir apoyo (económico) y que sepan la verdad de las cosas, que se den cuenta que detrás de una medalla mundialista no hay un trabajo especial ni dedicado. Creen que tengo un séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisiatras, y no es así. Es algo que quiero que vean (políticos y empresarios), les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así (mejorar en lo económico) o no pueden ser, así de simple" declaró en su momento según Proceso donde también apunta contra la CONADE.