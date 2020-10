Ana Guevara a punto de cambiar la Conade por candidatura de Sonora: PT

Se habla de que es cuestión de días para que Ana Gabriela Guevara renuncie a su cargo como directora de la Conade para ir por la candidatura al gobierno de Sonora.

Omar Flores, dirigente del Partido del Trabajo en Sonora, afirmó que la exvelocista irá por la gobernatura en la alianza entre el PT y Morena.

"Ana Gabriela Guevara sigue aspirando a gobernar Sonora mediante la coalición por medio del PT. Vamos a esperar el mecanismo que se va a usar para poder designar a un candidato, pero nuestra propuesta como Partido del Trabajo es firme: es Ana Gabriela Guevara", dijo el dirigente.

Ana Guevara inició su carrera política en el 2008 como encargada del Instituto del Deporte del Distrito Federal. En el 2009 perdió la jefatura de la Delegación Miguel Hidalgo con el PAN. En el 2012 fue Senadora plurinominal por la coalición del PT-PRD -Movimiento Ciudadano. En 2018 gana la diputación por Morena-PT--Encuentro Social. A finales de ese año asume como directora de Conade.

CONTRINCANTES

Pero Guevara aún no tiene la candidatura oficial, tiene que ganarla por la coalición igual que otros partidos políticos que tienen a sus prospectos.

Por su coalición se habla de Alfonso Durazo, actual secretario de seguridad del Gobierno Federal, como el favorito, así que no lleva las de ganar.

En otros partidos la lucha está entre las siguientes personas.

PAN: Antonio Astiazarán, Ernesto Munro López, Lilly Téllez y Alejandra López Noriega.

PRI: Ernesto Gándara Camou y Alejandro Moreno Cárdenas.

MC: María Dolores del Río y Ricardo Bours Castelo.

PRD: Jesús Saldaña.

LLEGA A CONADE

En su discurso de presentación, Ana Guevara dijo que la instrucción que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de crear una verdadera etapa de transformación en el deporte mexicano.

"Vamos a impulsar una nueva cara del deporte, una nueva relación tanto con los deportistas como con toda la estructura administrativa comparsa en esta materia", dijo.

EXPEDIENTES

Actos de corrupción en la operación del Fodepar.

Conflictos de intereses entre empleados de la Conade.

Acusación de corrupción para firmar servicios de comedor con una empresa veracruzana.

Funcionarios cercanos a Ana Guevara han sido sancionados y removidos de su cargo por corrupción. La titular de la Conade dijo que no estaba enterado de esto.

Ruptura total con el Comité Olímpico Mexicano al que le negó presupuesto para 2019 y 2020, lo que provocó que el COM cerrara sus instalaciones de forma parcial.

Cancelación de entrega de becas y apoyos a deportistas y federaciones que no eran afines a sus políticas.

Acusación de desvíos por más de 50 millones de pesos.

Confirmación de Comité para tramitar presupuestos por gente no capacitada para esto.

LOGROS

Con 55 medallas de oro, 58 de plata y 45 de bronce, México firmó la mejor actuación en su historia en los Juegos Panamericanos, en las competencias desarrolladas en Lima, Perú en el 2019.

Guevara dijo que esto fue gracias al apoyo de su administración y de las federaciones.