Ana Guevara confía en que México avanzará de fase de grupos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, le ve esperanzas a la Selección Mexicana de avanzar de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Actualmente el Tricolor es último lugar del Grupo C (con un punto), para avanzar a octavos de final debe derrotar por tres goles a Arabia Saudita y esperar el resultado entre Argentina-Polonia, ante este panorama Guevara les tiene confianza. "Esto es deporte, no hay nada escrito, siempre hay sorpresas", dijo.

En el análisis de Ana, espera que México logre el ansiado quinto partido, aunque sabe que el rival no sería sencillo. "El camino sigue siendo el mismo, si logramos el quinto partido la vara está muy alta, puede ser Francia, se complica un poco la cosa", afirmó.

Sobre las críticas que ha recibido la Selección Mexicana por su desempeño en el Mundial, Guevara recalcó que el público vive con emoción cada partido, pese al resultado. "Al final de cuentas la gente disfruta mucho el Mundial", sentenció.